На заводе в Полевском нашли подозрительный предмет, похожий на снаряд

Фото: Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ

На заводе в городе Полевском Свердловской области нашли подозрительный предмет, похожий на снаряд. Находка, вызывающая, опасения была обнаружена рабочими при разгрузке вагона с металлоломом в копровом цеху. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

- На место незамедлительно была направлена группа разминирования, усиленная кинологом с минно-розыскной собакой из инженерно-технического отделения екатеринбургского ОМОН, - рассказали в ведомстве.

Специалисты обследовали предмет и установили, что это 100 - миллиметровый снаряд противотанковой пушки без взрывчатого вещества и взрывателя, не представляющий опасности. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшей экспертизы.