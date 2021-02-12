Фото: департамент информационной политики

Глава Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова покидает свой пост. Накануне губернатор Евгений Куйвашев отметил заслуги чиновницы, вручив ей знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

- Глава региона, удовлетворив прошение Тукановой об уходе с поста руководителя центра, поблагодарил ее за работу, способствующую продвижению туристского потенциала Среднего Урала, - рассказали в департаменте информационной политики региона.

Эльмира Туканова возглавляла Центр развития туризма Свердловской области с 2013 года. Среди основных задач организации - продвижение туристского продукта, информационное сопровождение гостей региона, повышение качества обслуживания туристов, проведение фестивалей, праздников, экскурсий.