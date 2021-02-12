Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью вспыхнул склад бумажной продукции в подвале офисного здания на Амундсена. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 23:58. Чтобы попасть в помещение, пожарным пришлось специнструментом вскрывать металлические двери.

- Тушение пожара осложнялось большой горючей загрузкой, высокой температурой горения и сильной задымленностью. Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте был развернут штаб пожаротушения, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

С огнем боролись 52 человека личного состава с помощью 13 единиц пожарной техники. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В 03:05 пожарным удалось ликвидировать открытое горение в подвале здания. Во время пожара из здания никого не эвакуировали. По данным МЧС, никто не пострадал. Причину пожара сейчас устанавливают пожарные дознаватели.