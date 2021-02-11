Торопился на пары: в Екатеринбурге легковушка сбила студента

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

11 февраля в Екатеринбурге водитель автомобиля «Hyundai Solaris» на улице Военной сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте. 17-летний пешеход получил ушибы предплечья и обоих коленей, однако смог обратиться в ближайший травмпункт самостоятельно.

- Автомобилем «Hyundai Solaris» управлял 34-летний мужчина с 16-летним водительским стажем. Он объяснил, что подросток выбежал навстречу машине неожиданно, экстренное торможение не помогло, - сообщили в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

По словам пострадавшего, он спешил на занятия в университет, однако забыл дома пропуск, поэтому и решил вернуться. Он вышел из автобуса на ближайшей остановке, обошел его спереди и тут же был сбит легковушкой.