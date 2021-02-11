В Свердловской области женщина отсудила у школы 180 тысяч рублей за сложный перелом

Женщина упала на крыльце, когда привела своего ребенка в школу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовском местная жительница отсудила у школы 180 тысяч рублей за сложный перелом ноги. История началась еще в январе 2020 года. Тогда женщина вместе со своим мужем привезла ребенка на уроки и решила проводить ее. Выходя из здания, она поскользнулась на ступеньках и упала. В больнице рентген показал, что мама школьницы получила сложный перелом со смещением и разрывом связок. Потребовалась операция, после которой пострадавшая три недели лежала в больнице. В июле ей сделали еще одну операцию. Всего на больничном женщина провела семь месяцев, но восстанавливается до сих пор.

Пострадавшая решила взыскать ущерб за свои травмы и обратилась в суд, в своем обращении она заявила, что требует 300 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

- Требования женщины удовлетворили частично. Со школы взыскали 180 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе свердловского областного суда.

Представители школы пыталась оспорить решение суда и подали апелляцию. Они считали, что сумма компенсации сильно завышена, также не было доказано, что женщина получила травму на территории школы. Однако суд встал на сторону женщины, и теперь учебное заведение обязано заплатить женщине.