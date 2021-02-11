Общественная палата нужна, чтобы выстраивать диалог между властями и гражданами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полностью сформировали состав общественной палаты. Действующие участники органа провели голосование, по результатам которого было выбрано еще 11 членов организации. Список общественной палаты пополнился следующими именами: Ольга Васькова, Иван Голубых, Михаил Горюнов, Иван Кадочников, Алексей Мешавкин, Владимир Мороз, Екатерина Петрова, Наталья Попова, Юлия Рыцева, Максим Спасский и Сергей Федяков.

- Формирование нового состава Общественной палаты стартовало 30 ноября 2020 года. Направить документы о выдвижении могли как отдельные граждане, так и общественные объединения, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Всего палата состоит из 33 человек. Она нужна, чтобы выстраивать диалог между жителями и властями. А также узнавать интересы и потребности граждан, защищать их права и свободы.