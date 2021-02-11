Расследованием занимается Следственный комитет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уволили полицейского, который разбил телефон алкоголику. Как рассказал «Комсомолке» источник в силовых структурах, уголовное дело об умышленном уничтожение или повреждение имущества было возбуждено в отношении 31-летнего инспектора мобильного взвода ППСП. В августе прошлого года он умышлено разбил смартфон мужчины, которого доставлял в отдел за распитие спиртного на улице.

- Инцидент произошел в Кировском районе на улице Советской. Потерпевший оценил ущерб почти в 21 тысячу рублей, - отметил инсайдер «КП».

Лейтенант полиции был уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД. Известно, что на службе он был с 2012 года.