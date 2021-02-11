В Нижнем Тагиле городская больница № 1 возвращается к плановой помощи

Фото: центральная городская больница № 1

Больница № 1 Нижнего Тагила частично вернулась к плановой работе из-за снижения количества заболевших. В городской больнице № 1 для этого освободили 210 коек из хирургического, нейрохирургического, гинекологического, травматологического, терапевтического и кардиологического отделения и 6 коек из реанимации. Освободились места постепенно, пациентов полностью долечивают и выписывают. Также потоки заболевших разделят на красные и чистые зоны. Часть стационара работает с пневмониями и ОРВИ - это красная зона. Вторая часть стала оказывать пациентам специализированную помощь - это чистая зона. Также есть два приемника. Один принимает только экстренных и плановых пациентов. Второй - только для пациентов с пневмониями и ОРВИ.

- Возвращение к оказанию специализированной помощи населению мы долго ждали и очень рады. Надеемся, в скором времени вернемся полностью к прежнему режиму работы» - отметил главный врач Александр Павловских.

Городскую больницу № 1 перепрофилировали в госпиталь для пациентов с тяжелой и средней степенью тяжести ОРВИ и пневмоний в апреле 2020 года, которые проживают в Горнозаводском округе и Нижнем Тагиле