Полиция предупредила о том, что в Екатеринбурге активизировались квартирные воры

С начала года в Екатеринбурге произошла уже больше 20 таких случаев. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге активизировались квартирные воры. С начала 2021 года в уральской столице зарегистрировано уже больше 20 подобных преступлений. Почти половину из них удалось раскрыть.

- Так, к примеру, 7 февраля в полицию поступило заявление от 45-летней жительницы Чкаловского района Екатеринбурга. Заявительница сообщила, что на выходных она отсутствовала дома, а когда вернулась вечером в воскресенье, обнаружила, что кто-то проник в ее квартиру путем отжима окна, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Квартира находится на первом этаже, при этом решеток на окнах нет. Этим и воспользовался преступник. Вор поживился драгоценностями и деньгами. Общая сумма ущерба составила почти 150 тысяч рублей. Полиция завела уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище). Сейчас оперативники уголовного розыска ищут преступника, который обчистил эту квартиру.

Кроме того, в тот же день произошла еще одна квартирная кража, но уже в Кировском районе.

- Злоумышленник проник в квартиру пенсионерки, отжав балконную дверь, выходящую на общую лоджию. Добычей преступника стал телевизор стоимостью 15 тысяч рублей, - уточнили в полиции.

Но силовикам удалось быстро выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый сосед потерпевшей. Телевизор уже вернули владелице, а на соседа завели уголовное дело.

Чтобы не стать жертвами воров, полиция рекомендует следовать простым правилам:

1. По возможности пользоваться услугами ЧОПов или вневедомственной охраны и устанавливать в квартире сигнализации с уведомлением на пульт охраны. Но если возможности обеспечить такую охрану нет, можно просто имитировать ее наличие. На дверях можно повесить информацию о видеонаблюдении и сообщить, что квартира подключена к пульту охранной организации;

2. Нужно использовать надежные запирающие устройства и двери, а также специализированные накладки на замки, которые затрудняют попытки взлома;

3. Если квартира расположена на первом или втором этажах, то желательно использовать роль-ставни или решетки на окнах;

4. Оборудуйте квартиру камерами. Также не лишними будут датчики движения с возможностью доступа к камере через интернет;

5. В частных домовладениях предпочтительно наличие собак крупных охранных пород;

6. Не храните дома крупные суммы денег и большое количество ювелирных изделий. Пользуйтесь услугами специальных хранилищ.

7. Кроме вышеперечисленного, в многоквартирных домах актуальны следующие правила:

- Нельзя открывать двери посторонним лицам, которые через домофон обращаются с просьбой войти в подъезд;

- Необходимо обращать внимание на шумы в подъезде, наличие посторонних лиц, не проживающих в данном доме/подъезде;

- Необходимо знать и поддерживать контакт с соседями, которые могут сообщить о попытке неизвестных проникнуть в ваше жилище.

Сотрудниками правоохранительных органов ведется постоянная работа противодействию квартирным кражам. Однако следует помнить, что всегда лучше предотвратить преступление, чем потом раскрывать и расследовать его.