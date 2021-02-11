Определен единственный в Свердловской области пятикратный обладатель знака «Надежный застройщик России»

Компания имеет собственную производственную базу и является лидером рынка индустриального строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Группа ЛСР» на Урале пятый раз подряд удостаивается золотого знака «Надежный застройщик России», одной из главных общественных наград в сфере жилищного строительства. Компания получила высокие оценки за показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Столь высокий титул присваивается «ЛСР. Недвижимость — Урал» в пятый раз вполне заслуженно. По итогам 2020 года компания входит в тройку крупнейших застройщиков Екатеринбурга по объемам введенных квадратных метров, на сегодняшний день возводит более 166 тысяч кв. м жилья. Компания имеет собственную производственную базу и является лидером рынка индустриального строительства. Сроки ввода и передачи объектов не срывались ни разу.

Фото: «ЛСР. Недвижимость — Урал»

Золотой знак «Надежный застройщик России» учрежден Фондом развития механизмов гражданского контроля. Ежегодно на соискание награды претендуют строительные компании, чьи объекты имеют высочайшие показатели надежности в интересах дольщиков. Эксперты проверяют юридическую и фактическую информацию о строящихся проектах, под видом «тайных покупателей» обращаются в отделы продаж для подтверждения, что работа застройщика соответствует законодательству.