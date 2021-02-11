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В Нижнем Тагиле и пригороде снесут три аварийных дома

Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Снести аварийные дома должны не позднее 15 июля 2022 года

Снести аварийные дома должны не позднее 15 июля 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле и пригороде снесут три многоквартирных дома, которые признали аварийными. Согласно постановлению, подписанному главой города Владиславом Пинаевым, сносу подлежат строение на улице Носова, 30, дома на Болотной,16 и на Таежной,13 в поселке Чащино по дороге в Черноисточинск. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

После проведения организационно-технический мероприятий и инвентаризации мэрия объявит о поиске подрядчика, который займется сносом и уборкой мусора после него. Снести здания должны не позднее 15 июля 2022 года.

Напомним, в прошлом году из аварийного жилья в Нижнем Тагиле расселили 155 семей, которым дали ключи от новых квартир.