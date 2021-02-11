В Лесном за коррупцию будут судить бывшего замглавы администрации

Бывшего замглавы администрации Лесного будут судить по трем статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Лесном Свердловской области будут судить бывшего заместителя главы администрации. 44-летнего мужчину обвиняют в незаконном участие в предпринимательской деятельности, получении взятки за совершение действий в пользу взяткодателя в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

С 2014 года в течение четырех лет он за деньги помогал предпринимателю с заключением договоров на поставки продуктов питания в образовательные учреждения округа на общую сумму больше 84 миллионов рублей. За это бывший замглавы администрации получил в качестве взятки больше 5,9 миллионов рублей.

- Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций, занимающихся реализацией продуктов питания на территории Свердловской области, и охраняемых законом интересов государства, - рассказали в СК по Свердловской области.

Кроме того несмотря на наличие запрета заниматься предпринимательской деятельностью, обвиняемый с 2005 по апрель 2020 года принимал участие в деятельности коммерческих организаций с предоставлением им льгот и преимуществ. За это время он получил доход больше 5,9 миллионов рублей.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в суд города Лесного Свердловской области.