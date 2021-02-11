Коммунальщики просят обращать внимание на знаки и не парковать машины там, где идет уборка снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут эвакуировать машины, мешающие уборке снега. Перед тем как на улицы выедет уборочная техника, инспекторы ГИБДД установят временные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор».

- Городские власти обращаются к жителям Екатеринбурга с просьбой отнестись к принимаемым мерам с пониманием, исключив парковку автотранспортных средств вдоль обочин и в «парковочных карманах» обозначенных участков, - обратились к горожанам в мэрии города.

Сегодня днем, 11 февраля, коммунальщики будут вывозить снег с улиц 40 лет ВЛКСМ, Учителей, Мичурина, Ткачей, Стачек и площади Советской Армии. Коммунальные службы Екатеринбурга призывают водителей не парковать машины вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на этих улица во время уборки.

Отметим, что за минувшие сутки за сутки коммунальщики вывезли на специализированные полигоны 10 тысяч 535 тонн снега.