В Нижнем Тагиле затопило оживленную улицу

Часть оживленной дороги в сторону Гальянки оказалась затоплена. Фото: сервис Яндекс.Карты

Днем 11 февраля в Нижнем Тагиле затопило проезжую часть улицы Береговая – Ударная. Это произошло из-за поломки колонки, расположенной у обочины дороги.

Часть дороги заволокло паром, из-за чего автомобилям это место проезжали на небольшой скорости. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

После жалоб горожан на место ЧП выехала ремонтная бригада. Впрочем, по словам горожан, хотя видимость на этом участке ограничена несколькими метрами, никаких опознавательных знаков выставлено не было.