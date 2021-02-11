Ученый с Урала получил от лидера списка Forbes на нанотехнологии 500 миллионов рублей

Деньги на научные исследования дал Владимир Потанин Фото: Тимур ХАНОВ

Самый богатый человек России, президент «Норникеля» Владимир Потанин выделил из личных средств 500 миллионов рублей на создание лаборатории программируемых функциональных материалов Константина Новоселова, который десять лет назад стал Нобелевским лауреатом по физике.

Лаборатория Константина Новоселова – ученого из Нижнего Тагила, который уже несколько лет работает в Манчестерском университете в Великобритании, создается на базе МФТИ, это первый проект Центра изучения мозга и сознания. Деньги Потанина покроют нужды учреждения на первые пять лет работы.

В лаборатории будут работать над «умными материалами» с программируемыми свойствами, которые не встречаются в природе. На их основе будут созданы нанотехнологии, которые помогут создать новые методы изучения мозга, а потом – разработать перспективные интерфейсы между компьютером и человеком.

В перспективе разработки Лаборатории Новоселова станут базой для создания нейроморфных компьютеров, которые нужны для изучения человеческого мозга.

- Мы надеемся, что наши материалы смогут помочь в создании новых сенсоров и интерфейсов между мозгом и компьютером, - уточнил Константин Новоселов.