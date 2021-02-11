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Мошенники на два миллиона обманули медсестру из Екатеринбурга

Неизвестные позвонили женщине под видом сотрудников банка
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Мошенники убедили медсестру перевести на их счета больше двух миллионов

Мошенники убедили медсестру перевести на их счета больше двух миллионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники продолжают наживаться на доверчивых жителях Екатеринбурга. На этот раз на крупную сумму денег злоумышленники обманули медсестру одного из госпиталей столицы Урала.

- 10 февраля в отдел полиции № 9 УМВД России по Екатеринбургу обратилась местная жительница 1973 года рождения, которая сообщила, что неизвестный мужчина под видом сотрудника службы безопасности банка обманным путем убедил ее оформить кредит и отдать все заемные средства на указанные злоумышленником счета, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Звонивший сказал женщине, что ее аккаунт в банковском приложении взломан, и якобы кто-то пытается от ее имени оформить кредит. Мошенники настояли, что для отмены этой операции ей требуется самой оформить online-заявку на займ. Женщина поверила им и взяла кредит на 2 миллиона 496 тысяч рублей. После этого ей вновь позвонили и сказали, что все деньги нужно перевести на продиктованные счета, что она и сделала.

О том, что ее обманули, женщина поняла лишь после того, как мошенник перестал выходить на связь. Сейчас злоумышленников ищут сотрудники полиции.

- По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 9 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), - добавили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Криминал