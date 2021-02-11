В Нижний Тагил идет потепление

В выходные в Нижнем Тагиле ожидается снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные в Нижнем Тагиле пройдут снегопады, а также потеплеет до – 11 градусов. Чуть теплее станет уже в пятницу.

Пятница, 12 февраля: ночью будет – 29 градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки в – 20 градусов. В последний рабочий день осадков в уральском городе и окрестностях не будет. Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 3 метров в секунду.

Суббота, 13 февраля: ночью будет – 18, днем воздух немного прогреется до – 14 градусов. В этом день в Нижнем Тагиле ожидается снегопад, восточный ветер будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.

Воскресенье, 14 февраля: в День всех влюбленных в уральском городе ожидается – 14 градусов ночью, и - 11 градусов в светлое время суток. На протяжении всего дня также будет идти снег. Ветер северо-восточный будет дуть с порывами до 6 метров в секунду.