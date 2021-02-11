В Екатеринбурге массово сбывают фальшивые деньги

В Екатеринбурге пойманы 22 человека, сбывающих поддельные банкноты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2020 году в Екатеринбурге стражи порядка возбудили 449 уголовных дел по факту сбыта фальшивых денег. Чаще всего мошенники сбывают поддельные купюры на автозаправочных станциях, в небольших торговых точках и в аптеках. В качестве подозреваемых задержаны 22 человека.

По информации ИА «Уральский меридиан», чаще всего мошенники в Екатеринбурге сбывали купюры номиналом 5 тысяч рублей – 875 фактов, далее идут купюры в 1 тысячу рублей – 47 фактов и 2 тысячи рублей – 13 фактов.

Отметим, что изготовление, хранение и сбыт фальшивых банкнот грозит лишением свободы до 15 лет.