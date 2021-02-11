Туристический поезд «Императорский маршрут» Екатеринбург - Алапаевск будет курсировать на СвЖД с 20 февраля

Фото: предоставлено СвЖД

На Свердловской железной дороге запускают специальный туристический поезд «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск. Он оформлен в фирменном стиле российского туристического проекта, который охватывает места пребывания членов царской семьи в последние годы их жизни. В первый рейс поезд отправится 20 февраля.

«Императорский маршрут» будет курсировать по выходным дням по специально разработанному расписанию с минимальным количеством остановок. Время в пути составит 2 часа 55 минут (у обычного пригородного поезда Екатеринбург – Алапаевск 4 часа 40 минут). Отправление из Екатеринбурга в 08:29 (здесь и далее время местное), из Алапаевска – в 18:56. Совершить поездку можно только в рамках экскурсионного тура от оператора проекта «Императорский маршрут».

Фото: предоставлено СвЖД

В вагоне организована фотозона, имитирующая интерьер времен российского императора, для фотографии можно примерить исторические костюмы. В поездке пассажиры могут воспользоваться аудиогидом и прослушать подробный рассказ о династии Романовых.

Комфортабельный пассажирский вагон поезда оснащен системой кондиционирования и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, информационным табло, видеомониторами. В салоне – мягкие удобные кресла с откидными столиками, персональными розетками и аудиомодулями. По желанию можно регулировать угол наклона спинки. Также созданы условия для путешествия маломобильных пассажиров: есть специализированное купе и подъемное устройство для посадки/высадки инвалида-колясочника. Вагон приобретен АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) в лизинг при поддержке правительства Свердловской области.

Фото: предоставлено СвЖД

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Первый поезд, оформленный в фирменном стиле туристического проекта «Императорский маршрут», Свердловская железная дорога запустила в 2018 году на пригородном направлении Тюмень – Тобольск. Состав сформирован из вагонов, приобретенных в лизинг АО «СПК» при поддержке правительства Тюменской области. Ежегодно он перевозит более 100 тыс. пассажиров.