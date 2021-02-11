Под Екатеринбургом в домах около 700 человек отключилась электроэнергия

У жителей нескольких поселков под Екатеринбургом отключилась электроэнергия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня утром около 700 человек в Косулино, Прохладный, КП Солнечная поляна и Просвет в морозы остались без электроэнергии. А так как от электричества во многих домах этих населенных пунктов зависит и отопление, то люди стали замерзать. К счастью, вскоре проблемы с электричеством обещали устранить. Сейчас на месте уже работают энергетики.

- Сегодня утром из-за неполнофазного режима работы электросети 10 кВ наблюдалось отклонение от нормального уровня напряжения, - рассказали в пресс-службе «Россети-Урал». - В течение часа энергетики восстановят нормальный уровень напряжения в домах жителей данных населенных пунктов. Аварийно-восстановительные бригады уже находятся на месте. Ситуация находится на контроле в филиале «Свердловэнерго».

Позднее в компании рассказали, что в 11:37 электроснабжение жителей было полностью восстановлено. Также энергетики напомнили, что для клиентов компании «Россети Урал» в круглосуточном режиме работают операторы call-центра, по единому номеру которого - 8-800-220-0-220, 8-800-2501-220 (звонок бесплатный) или в WhatsApp по мобильному телефону 8-912-2901-220 можно получить информацию о сроках восстановления электроснабжения.

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