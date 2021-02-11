Уральские синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили свердловчан о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уралгидрометцентре.

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Предупреждение об атмосферном загрязнении будет действовать до 20 часов завтрашнего дня.