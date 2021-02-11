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Уральские синоптики предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях

Предупреждение будет действовать до 20 часов 12 февраля
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Синоптики объявили НМУ первой степени опасности

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили свердловчан о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ).

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уралгидрометцентре.

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности. Предупреждение об атмосферном загрязнении будет действовать до 20 часов завтрашнего дня.