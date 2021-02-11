В Первоуральске произошел пожар в торговом центре

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Первоуральске, в торговом центре «Мегаполис» на проспекте Ильича, сегодня ночью вспыхнул пожар. По данным МЧС, на площади пять квадратных метров огнем оказалась повреждена продукция в магазине на втором этаже.

- В 02:24 поступило сообщение о пожаре, - рассказали в МЧС по Свердловской области. - В тушении пожара были задействованы три единицы техники, восемь человек личного состава.

К счастью, в пожаре никто не пострадал, так как в магазине в ночное время никого не было. Пожарные справились с огнем за десять минут. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в три часа ночи.

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