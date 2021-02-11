Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге возле дома на Бориса Ельцина,10 накануне вечером в аварии пострадал 10-летний ребенок. Девочка сидела на пассажирском сидении за водителем Mitsubishi Outlander, когда в заднюю часть машины въехал Hyundai Getz.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Getz, двигаясь по улице Бориса Ельцина со стороны улицы Челюскинцев в направлении улицы Набережная рабочей молодежи, не обеспечил постоянный контроль за движением, допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался в попутном направлении, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Благодаря тому, что девочка была пристегнута, серьезных травм удалось избежать. Ее госпитализировали в больницу с сотрясением головного мозга. Водители в ДТП не пострадали.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

По данным госавтоинпекторов, за рулем Hyundai Getz находился 21-летний молодой человек с водительским стажем один год. За это время он четыре раза был замечен за нарушением ПДД. Сотрудникам ГИБДД он рассказал, что не успел затормозить перед автомобилем, который двигался впереди него.

- Госавтоинспекция города Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, выбирать пониженный скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал между автомобилями, избегать резких и опасных маневров, - добавили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

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