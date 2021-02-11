Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Амундсена накануне вечером произошло серьезное ДТП с тремя пострадавшими. Как рассказали в ГИБДД, женщина за рулем Toyota Yaris ехала по улице Военного флота в сторону Печатников и не пропустила Ford Transit при повороте, который ехал по Амундсена.

- Красная иномарка (женщина за рулем), ехал за ней по Военного флота, пересекали Амундсена. Она не пропустила красный микроавтобус, а он несся быстро. От удара машину развернуло два раза и выкинуло на обочину, - рассказал очевидец группе ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург».

В госавтоинпекции отметили, что все участники аварии были пристегнуты. Однако травм из-за сильного столкновения избежать не удалось. 43-летнюю женщину, которая была за рулем Toyota Yaris, госпитализировали с повреждением ребер и тупой травма живота. 38-летннего мужчину, который находился на пассажирском сидении иномарки, доставили в больницу с переломом ребер. Такая же травма и у 30-летнего пассажира Ford Transit.

- Женщина пояснила, что видела автомобиль, который двигался по главной дороге, но подумала, что он еще далеко и она успеет проехать перекресток, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавшая женщина, по данным ГИБДД, за рулем ездит три года. Один раз она привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Водитель Ford Transit имеет стаж управления 10 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

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