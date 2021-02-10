В школе № 69, где отравились дети, Роспотребнадзор нашел ряд нарушений

Восемь учеников отравились 5 февраля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге региональный Роспотребнадзор продолжает проверку школы № 69, в которой 5 февраля массово отравились ученики начальных классов. К врачам обратились восемь человек. Согласно данным проведенной экспертизы, носителями норовируса стали сотрудники пищеблока школы, именно из-за них дети могли пострадать. Работники будут отстранены от работы.

- Также расследование показало, что в школе был нарушен целый ряд санитарных требований. Генеральные уборки выполнялись не по норме, в пробах воды из кулера обнаружены общие колиформные бактерии, которых быть по стандартам быть не должно, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Свердловской области.

Ученики останутся на дистанционном обучении до 14 февраля.