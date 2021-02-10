Был в компьютерном клубе: в Екатеринбурге нашли пропавшего накануне подростка

Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге нашли пропавшего 14-летнего подростка Мансурова Руслана. Объявления об его исчезновении появились 9 февраля. К поискам несовершеннолетнего подключились и полицейские. Его обнаружили на следующий день в компьютерном клубе. Его доставили в местный ОВД, а затем передали родителям. Никаких преступлений против ребенка не совершалось.

- Инспекторы по делам несовершеннолетних провели с мальчиком профилактическую беседу, чтобы не допустить подобных ситуаций вновь, - сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Полиция отмечает, что подросток и ранее уходил из дома. Сейчас комиссия ПДН будет принимать меры, чтобы предотвратить дальнейшие побеги Романа Мансурова.