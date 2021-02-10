Оформил дубль: екатеринбуржец, пойманный за налет на ломбард, ограбил другой ломбард

В ходе прошлого ограбления мужчину сняла камера наблюдения. Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 4 февраля полиция поймала 46-летнего автомеханика, который попытался ограбить ломбард на Уралмаше.

Он попросил кассира показать ему золотые браслеты, но в какой-то момент схватил два золотых изделия и побежал.

- Однако далеко уйти ему не удалось. Мужчина, ставший свидетелем происшествия, догнал грабителя, отобрал у него похищенное и вернул в ломбард, - рассказывают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Оперативники уголовного розыска отдела полиции № 15 по горячим следам смогли установить личность и задержать любителя золота. Им оказался автомеханик, который уже был судим за кражу, мошенничество, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, совсем недавно подозреваемый в этом преступлении совершил аналогичный грабеж. Тогда ему приглянулись золотые кольца.

- В конце января этот мужчина совершил другой грабеж и также на ломбард, расположенный в Верх-Исетском районе. Тогда суд выбрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде, а человек решил взяться за старое, - рассказал наш собеседник.

За ограбление на Уралмаше на мужчину завели уголовное дело по статье «Грабеж». Вскоре это дело объединят с другим - о налете на ломбард в Заречном районе.