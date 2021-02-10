Спортсмены Свердловской области станут участниками Специальной Олимпиады

Игры пройдут в Казани в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортсмены Свердловской области попали в состав сборной России, которая поедет на Специальную Олимпиаду. Отбор проходил на спартакиаде в Казани. Участники из Ревды, Новой Ляли, Режа, Новоуральска, Каменская-Уральского и Красноуфимска завоевали 35 золотых, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей в зимних видах спорта.

Каждый третий участник команды попал в основной состав сборной России на Всемирные зимние игры специальной олимпиады в Казани в 2022 году, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Специальная олимпиада – это возможность заниматься спортом профессионально людям с нарушениями интеллекта. Россия впервые примет Всемирные зимние специальные олимпийские игры.