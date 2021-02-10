На Урале собственник продает завод за 180 миллионов через Avito

Фото: сервис Avito

В городе Серов Свердловской области владелец завода малой металлургии решил продать свое предприятие оригинальным способом. Покупателя ищут через сервис Avito. Собственность отдают как готовый бизнес вместе со всеми цехами, площадь завода составляет 25 тысяч квадратных метров. За него просят 180 миллионов рублей.

- Собственник отмечает, что предприятие работает с 2004 года, на его территории трудятся 120 человек, - говорится в объявлении

На заводе производят такие ферросплавы, как вторичные алюминиевые сплавы, ферроалюминий, ферроникель, феррохром, медь класса А, Б, В. Продукцию завода экспортируют в Липецк, Нижний Тагил, Ашу и Волгоград.