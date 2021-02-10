В Екатеринбурге четвертый день ищут пропавшую 15-летнюю девочку

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 15-летнюю Валерию Ковалеву. Девочка вышла из дома в Юго-Западном микрорайоне 6 февраля и с того времени больше не выходила на связь.

- Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы средней длины, зеленые глаза, - рассказывают добровольцы, которые занимаются поисками.

В момент пропажи Валерия была одета в зимнюю куртку черного цвета с капюшона, кофту с капюшоном черного цвета, джинсы темно-синего цвета с подворотом, шапка черного цвета "Nike".

Если вам известно, где находится пропавшая, сообщите в отдел полиции № 8 по телефонам 8(343)356-42-08 либо 102 (02), также сообщить любую информацию можно руководителю отряда Наталии по номеру 89000440220.