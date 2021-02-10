Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

На Урале начальника колонии подозревают в получении взяток

Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Следователи считают, что мужчина получал деньги от заключенных за общее покровительство

Следователи считают, что мужчина получал деньги от заключенных за общее покровительство

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске на начальника исправительной колонии № 46 завели уголовное дело, его подозревают в получении взятки в крупном размере. Следствие полагает, что мужчина вместе со своим подельником получал деньги от заключенных за общее покровительство, также он закрывал глаза на то, что многие осужденные не выполняли свои обязанности.

- Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусматривает до 12 лет лишения свободы с крупным штрафом, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления, идет сбор доказательств вины начальника.

ЧП