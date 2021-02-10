На Урале начальника колонии подозревают в получении взяток

Следователи считают, что мужчина получал деньги от заключенных за общее покровительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Невьянске на начальника исправительной колонии № 46 завели уголовное дело, его подозревают в получении взятки в крупном размере. Следствие полагает, что мужчина вместе со своим подельником получал деньги от заключенных за общее покровительство, также он закрывал глаза на то, что многие осужденные не выполняли свои обязанности.

- Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусматривает до 12 лет лишения свободы с крупным штрафом, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства преступления, идет сбор доказательств вины начальника.