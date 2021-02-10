В Красноуфимске объявили недельный карантин из вспышки ОРВИ

Порог заболеваемости превышен на 44% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске объявили недельный карантин из-за резкого скачка новых случаев гриппа и ОРВИ. 10 февраля мэр подписал постановление, согласно которому в городе введут ограничительные меры в период с 11 по 17 февраля. Порог заболеваемости на пятую календарную неделю года в городе превышен почти на 44%.

- Во время карантина будут ограничены массовые культурные, спортивные и другие мероприятия в закрытых помещениях, - говорится в постановлении.

На время карантина все школы и центры дополнительного образования переведут на дистанционное обучение. Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал о том, что за неделю в Свердловской области зарегистрировали больше 30 тысяч новых случаев ОРВИ.