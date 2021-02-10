На Урале мужчина украл у своей матери почти 300 тысяч рублей

Свой поступок мужчина объяснил финансовыми трудностями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме пожилая женщина обратилась в полицию после того, как обнаружила, что с ее банковской карты пропала внушительная сумма: почти 300 тысяч рублей. Сыщикам пенсионерка объяснила, что хранила ее дома, пин-код, написанный на бумажке, также лежал в шкафу. Выяснилось, что со счета потерпевшей долгое время совершались покупки в соседнем регионе, также неизвестный переводил деньги на чужие банковские счета.

- Под подозрение быстро попал сын женщины, он уже признался в содеянном и объяснил свой поступок финансовыми трудностями, - сообщили в ГУ МВд России по Свердловской области.

Теперь молодому человеку предстоит ответить за совершенное преступление. На него завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».