После инаугурации мэр Екатеринбурга Алексей Орлов отказался разговаривать с прессой

Алексей Орлов пообщался с коллегами, но с журналистами говорить не стал Фото: Данил СВЕЧКОВ

10 февраля 2021 года в 17 часов прошла инаугурация нового мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Церемония с участием первых лиц Свердловской области продлилась 15 минут. На мероприятие допустили десятки журналистов, впрочем, все желающие попасть из-за ограниченного пространства сюда попасть не смогли.

На церемонии Алексей Орлов зачитал текст присяги, после чего получил из рук председателя Екатеринбургской гордумы Игоря Володина удостоверение Главы города. Далее с напутственной речью выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Орлов после инаугурации покинул зал Фото: Данил СВЕЧКОВ

После официальной церемонии Алексей Орлов отказался общаться с представителями прессы из-за плотного графика работы. Такая же ситуация сложилась накануне сразу после избрания нового мэра.

Напомним, что предыдущие мэры Екатеринбурга – Александр Высокинский, Евгений Ройзман и Аркадий Чернецкий не уклонялись от общения с журналистами после официальных мероприятий.