Перевозки контейнеров на СвЖД в январе выросли на 9%

Фото: предоставлено СвЖД

В январе 2021 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 40,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9% больше, чем в январе 2020 года. Во внутреннем сообщении отправлено 18,5 тыс. ДФЭ (+0,8%), в экспортном – 22,1 тыс. ДФЭ (+17%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7% и составило 29,6 тыс. ДФЭ (перевезено 529 тыс. тонн грузов, +6,6%), в том числе:

- химикаты и сода – 15,9 тыс. ДФЭ (+13% к уровню января 2020 года);

- лесные грузы –2,7 тыс. (рост более чем на треть);

- нефть и нефтепродукты – 2,5 тыс. (снижение на треть);

- черные металлы – 1,4 тыс. (рост в 1,2 раза);

- бумага – 2,9 тыс. (-3,4%);

- цветные металлы – 1,9 тыс. (+17,5%);

- строительные грузы –337 (+19,1%);

- огнеупоры – 462 (-2,9%);

- метизы – 424 (+5,5%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе 2021 года было перевезено 495 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.