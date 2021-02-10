В хирургическое отделение ГБ № 4 Нижнего Тагила привезли новое оборудование

Фото: пресс-служба Миндрава Свердловской области

В ГБ № 4 Нижнего Тагила привезли новую артроскопическую стойку. Оборудование обошлось в больше чем 14 миллионов рублей.

- Артроскопия – методика эндоскопического исследования, позволяющая травматологу увидеть все части сустава, с помощью специальной видеокамеры, которая соединена с артроскопом, - объясняют в минздраве.

Как рассказал заведующий операционным блоком Владимир Гурьев, в течение года артроскопическую помощь получают более 500 пациентов Горнозаводского управленческого округа. В перспективе благодаря приобретенному оборудованию планируется проведение оперативных вмешательств на плечевом и голеностопном суставах.

Также в ближайшее время в больницу планируют купить новый видеоколоноскоп. Как рассказали в минздраве, это аппарат предназначен для обследования толстой кишки и выполнения диагностических и лечебных манипуляций.