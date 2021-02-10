Фото: пресс-служба мэрии

Архитекторы Екатеринбурга показали проект благоустройства сквера у Дома художника на улице Куйбышева, 97. Эскизы уже одобрил совет по развитию рекреационных и общественных пространств города. Планируется, что в сквере появятся удобные дорожки из гранитной брусчатки, современное антивандальное освещение и оригинальная подсветка здания, элементы малых архитектурных форм и новые деревья.

- Предложенная концепция заключается в обновлении существующего зеленого каркаса с применением неприхотливых растений, характерных для Среднего Урала. В посадках предполагается использовать, например, яблони, сирень и спирею, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Фото: пресс-служба компании «Атомстройкомплекс»

Сейчас территория возле Дома художника находится в запущенном состоянии - заросла дикорастущими деревьями, нет скамеек, урн и освещения.

Напомним, одним из идеологов реконструкции является лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Разработкой проекта занимается строительная компания «Атомстройкомплекс». Ориентировочная стоимость - 10 миллионов рублей.