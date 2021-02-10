В Березовском вертолет посадили на стадион для эвакуации пациента

Фото: Сила Березовского в людях

В Березовском вертолет центра медицины катастроф посадили на стадион «Горняк» для эвакуации пациента в Нижний Тагил. Рабочие несколько часов расчищали площадку, чтобы воздушное судно можно было посадить. Информацию об этом подтвердили в мэрии Березовского.

Известно, что у мужчины, которого транспортируют из ЦГБ Березовского в токсикоцентр Нижнего Тагила, сильное отравление. Он в тяжелом состоянии.

- Существует категория тяжелых больных, которые при определенных заболеваниях и травмах ставятся на мониторинг в Территориальный центр медицины катастроф (ТЦМК). При необходимости ТЦМК совместно с врачами реанимационного отделения Березовской ЦГБ принимает решение о переводе на другой уровень, Способ транспортировки ТЦМК определяет сам, воздушным или наземным транспортом, - рассказала пресс-служба ЦГБ в Instagram.