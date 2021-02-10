Морозы продержаться в Свердловской области как минимум до субботы Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС по Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за морозов. По данным синоптиков 11 февраля местами в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -42 градусов.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни просит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и беречь свое здоровье. На период низких температур следует воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, туристам – походов, - обратились к свердловчанам спасатели.

В МЧС также отметили, что в морозы повышаются риски возникновения пожаров. Поэтому при обогреве необходимо соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления.

Также спасатели напомнили, что по прогнозам синоптиков морозы продержаться до субботы, 13 февраля - столбики термометров будут опускаться до - 34 градусов.