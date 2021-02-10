Епархия пытается вернуть себе контроль над Среднеуральским монастырем Фото: Евгений СТОЯНОВ

В среду, 10 февраля, в Арбитражном суде Свердловской области состоялось очередное заседание по иску, поданному Екатеринбурской епархией к администрации Среднеуральска. Епархия добивается, чтобы главная церковь, расположенная в Среднеуральском женском монастыре, была оформлена на нее.

Но опальный отец Сергий, сторонники которого продолжают удерживать власть в обители, пытаются этому помешать. Ведь если здание оформят на епархию, то у официальной церкви появится еще один законный аргумент для того, чтобы прогнать с территории раскольников. Пока этого сделать не получается.

На прошлом заседании в арбитраже адвокат Светлана Герасимова заявила ходатайство, чтобы третьей стороной в этом деле сделали многочисленных монахинь, которые проживают в монастыре. Судья отложила рассмотрение этого ходатайства до следующего заседания. На заседание 10 февраля вместе с адвокатом пришли сразу три монахини из Среднеуральского женского монастыря. Но судья, выслушав доводы сторон, отказалась допустить пришедших монахинь к процессу.

Правда, после этого защита отца Сергия заявила новое ходатайство. В нём юрист попросила допустить в процесс уже других монахинь, проживающих в монастыре.

- Истец скрывает от суда, что монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительницы хлебов" является жилым зданием, чтобы совершить, не побоюсь этого слова, рейдерский захват здания и разогнать монастырь, - заявила адвокат опального отца Сергия.