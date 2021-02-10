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Прокуратура нашла нарушения в сносе здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

У собственника не оказалось проекта сноса здания
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Здание начали сносить в январе 2021 года

Здание начали сносить в январе 2021 года

Фото: Олег ГАЛИМОВ

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга обнаружила нарушения при сносе здания ПРОМЭКТа на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Оказалось, что у корпорации «Маяк» не оказалось проекта снова строения. Сейчас в суд направлен иск о приостановлении работ по демонтажу.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», в ответе районной прокуратуры общественника обозначен список нарушений, которые подрядчик должен устранить. Среди них – необходимость создания проекта производства работ.

Иск с требованием устранить нарушения направлен в Октябрьский районный суд уральской столицы.