Прокуратура нашла нарушения в сносе здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге

Здание начали сносить в январе 2021 года Фото: Олег ГАЛИМОВ

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга обнаружила нарушения при сносе здания ПРОМЭКТа на перекрестке улиц Белинского и Декабристов. Оказалось, что у корпорации «Маяк» не оказалось проекта снова строения. Сейчас в суд направлен иск о приостановлении работ по демонтажу.

Как пишет ИА «Уральский меридиан», в ответе районной прокуратуры общественника обозначен список нарушений, которые подрядчик должен устранить. Среди них – необходимость создания проекта производства работ.

Иск с требованием устранить нарушения направлен в Октябрьский районный суд уральской столицы.