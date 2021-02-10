Свердловчанина будут судить за изнасилование 14-летней в Перми

Уралец уже был судим за избиение до смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке городского типа Арти будут судить водителя-экспедитора, который изнасиловал 14-летнюю девочку. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в силовых структурах, ранее судимый за избиение до смерти мужчина надругался над девочкой в «Газели». При этом преступление было совершено в Пермском крае.

- Потерпевшей по делу проходит несовершеннолетняя из поселка Ачит. Девочка воспитывается в неполной семье матерью, - отметил инсайдер «КП».

Добавим, что помимо изнасилования водителю предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера. На время следствия он будет под стражей.