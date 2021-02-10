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С каких улиц нужно убрать машины, чтобы не мешать уборке снега: рассказывают в мэрии Екатеринбурга

Транспорт, мешающий коммунальщикам, будут эвакуировать
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Перед тем, как начать уборку, коммунальщики установят на участках временные дорожные знаки «Стоянка запрещена»

Перед тем, как начать уборку, коммунальщики установят на участках временные дорожные знаки «Стоянка запрещена»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали, на каких улицах города не стоит парковать автомобили, чтобы не помешать коммунальщикам убирать снег. Припаркованные на обочинах и мешающие службам благоустройства машины будут эвакуировать.

- Коммунальные службы Екатеринбурга призвали водителей не парковать личный транспорт вдоль обочин дорог, а также в «парковочных карманах» на время уборки снега с магистралей города, - сообщается на сайте мэрии.

Сегодня днем, 10 февраля, вывозить снег будут с Ново-Московского тракта и улиц Завокзальной, Армавирской, Вилонова, Начдива Онуфриева, Чкалова, Шаумяна, Громова, Большакова, Бахчиванджи, Кировградской, Тепличной, Шефской. Также уборка снега пройдет в районе гостиницы Marins Park Hotel, переулка Мельковского и остановки «40 лет ВЛКСМ».

Перед тем, как начать уборку, коммунальщики установят на участках временные дорожные знаки «Стоянка запрещена» совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием времени работ.