На Уктусе частный сектор затопило горячей водой

Вода затопила улицу Краснопрудную Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уктусе улицу Краснопрудную затопило горячей водой. В частном секторе прорвало трубу. Сейчас аварию устраняют специалисты МУП «Екатеринбургэнерго».

- Порыв произошел на трубе горячего водоснабжения, переданного в муниципальную собственность Насосным заводом в сентябре 2020 года в ветхом состоянии. Течь на трубе устранена, продолжаются работы на запорной арматуре диаметром 50 миллиметров, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Из-за низкой температуры воздуха вода, затопившая улицу, превращается в лед. В мэрии отметили, что наледь будет убирать организация, на чьем балансе находится водопровод.

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