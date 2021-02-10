Свердловская магистраль обновила инфраструктру для маломобильных пассажиров на каждом четвертом вокзале в 2020 году

Фото: предоставлено СвЖД

В 2020 году для удобства пассажиров, передвигающихся в креслах-колясках, были модернизированы санитарные комнаты на вокзалах Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Дружинино, Кунгур, Ялуторовск, Заводоуковск, Нижневартовск-1, Верхнекондинская. Завершилось переоборудование санузлов на вокзале Екатеринбург – в соответствие с потребностями инвалидов-колясочников адаптирована еще одна туалетная комната на втором этаже в западном крыле здания.

В целях повышения доступности транспортных объектов для маломобильных граждан Свердловская железная дорога планомерно улучшает инфраструктуру и техническое оснащение вокзальных комплексов. Обустраиваются пандусы, специальные подъемники, лифты, устанавливается индукционное оборудование. Так, в 2020 году дополнительная билетная касса с пониженным прилавком была оборудована на вокзале Екатеринбург. Все необходимые элементы безбарьерной среды предусмотрены в новом павильоне вокзала Когалым, строительство которого завершилось в прошлом году.

Фото: предоставлено СвЖД

Для вокзала Когалым приобретена вертикальная подъемная платформа для высадки и посадки инвалидов-колясочников в поезда, для вокзала Нижневартовск-1 – подъемник-ступенькоход. Обновлены кресла-коляски, предназначенные для передвижения маломобильных пассажиров по территории вокзальных комплексов. Установлены специальные телефонные аппараты с функцией усиления звука, с помощью которых пассажиры с нарушениями слуха могут получить необходимую информацию об услугах вокзалов.

Для организации обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья круглосуточно без выходных дней работает Центр содействия мобильности ОАО «РЖД». В центре можно получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи на вокзалах, зарезервировать места в поездах дальнего следования. Прием заявок осуществляется по телефону 8 (800) 775-00-00, добавочный 1 (в тоновом режиме), электронному адресу info@rzd.ru, а также через официальный сайт ОАО «РЖД».

Фото: предоставлено СвЖД

В 2020 году услугами вокзалов Свердловской железной дороги воспользовались почти девять тысяч маломобильных пассажиров.

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С полной информацией о доступности вокзальных комплексов для пассажиров с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Карта доступности вокзалов».