В Нижнем Тагиле мошенники отрабатывают новый способ обмана на горожанах

В Нижнем Тагиле активизировались лже-энергетики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Нижнего Тагила на этой неделе стали поступать звонки на сотовые телефоны с предложением бесплатной проверки электропроводки от одной из компаний. Одной из горожанок поступил звонок с номера 8 930 665 47 54, мужчина представился сотрудником фирмы, зарегистрированной по адресу: улица Балакинская, 1, и предложил проверить проводку в квартире. Отметим, что по данному адресу никаких энергетических компаний не зарегистрировано.

Женщина сначала согласилась, но тут же уточнила, по какому адресу фирма намерена провести проверку. В ответ на это мужчина пояснил, что не знает ее адреса, так как ведется массовый обзвон. После этого жительница Нижнего Тагила отказалась от услуги. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В энергоснабжающей компании «Облкоммунэнерго» пояснили, что не проводят проверку проводки в квартирах потребителей, за исключением случаев, когда нужно проверить приборы учета. Для этого на подъездах вывешиваются объявления заранее. На сотовые телефоны энергетики не звонят.

Если же на сети произойдет авария, то энергетики придут ее устранять без предварительной записи.