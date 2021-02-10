В Екатеринбурге ищут 14-летнего мальчика с шрамом на правой щеке

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге волонтеры и полиция ищут 14-летнего Романа Мансурова. Мальчик накануне утром ушел из дома на Фурманова, 35 в школу и не вернулся.

- Полицейские выяснили, что ранее подросток уходил из дома. На розыск школьника ориентирован личный состав екатеринбургской полиции, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Приметы:

Рост: 155 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет волос: русые.

Цвет глаз: карие.

На момент пропажи был одет: куртка с капюшоном синего цвета, шапка чёрного цвета, брюки тёмно-синего цвета.

С собой: школьный рюкзак чёрного цвета.

Особые приметы: шрам на правой щеке от укуса собаки.

Если вы знаете, где может находиться подросток, сообщите волонтерам по телефону 8 900 044 02 20 или в полицию: 8(343)356-42-05, 8 919 398 47 77 (ПДН отдела полиции № 5 УМВД России по Екатеринбургу) либо 102 (02).

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