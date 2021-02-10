В Екатеринбурге во время пожара в 16-этажке погиб мужчина

Фото: МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге утром загорелась квартира на 11 этаже в 16-этажном доме на бульваре Денисова-Уральского. По данным МЧС сообщение о пожаре поступило в 07:52. Из здания эвакуировали по лестничным маршам до прибытия пожарно-спасательных подразделений 20 человек, в том числе шесть детей. Звеном газодымозащитной службы спасены с помощью спасательных масок 10 человек, в том числе два ребенка.

- На площади пять квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. Есть пострадавший, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Известно, что пострадавший мужчина погиб. Информацию об этом подтвердили в следственном комитете. По предварительным данным, екатеринбуржец уснул с не потушенной сигаретой.

- Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга проводится проверка. Тело отправили на вскрытие. - рассказали в СК по Свердловской области.

В 08:10 пожарным удалось локализовать огонь. В 08:41 открытое горение было ликвидировано. Еще чуть больше часа понадобилось пожарным, чтобы сделать проливку и разбор сгоревших конструкций. На месте работали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.

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