9% свердловчан утверждают, что им предлагали взятку на работе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый пятый житель Свердловской области хотя бы раз брал или давал взятки. К такому выводу пришли исследователи российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru. Согласно их данным, участниками коррупционных историй становились 21% опрошенных.

- 9% свердловчан утверждают, что им предлагали взятку на работе: выше всего эта доля среди представителей сферы безопасности и топ-менеджмента. Столько же респондентов признались, что были вовлечены в ситуации с кумовством, 7% - в ситуацию со злоупотреблением полномочий. 1% свердловчан сами однажды были вынуждены дать взятку, столько же принимали участие в коммерческом подкупе, - рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

При этом 79% свердловчан уверяют, что никогда не сталкивались с коррупцией на работе лично, ни на нынешнем, ни на предыдущих местах трудоустройства. Выше всего эта доля среди представителей медицины и фармацевтики, а также среди специалистов банковской сферы.