Объявили сбор денег на операцию мамы: мошенники взломали Instagram Мисс Екатеринбург-2017

Фото: Instagram/ kaunova.nastya

Мошенники ночью взломали Instagram Мисс Екатеринбург - 2017 Анастасии Кауновой. Неизвестные опубликовали несколько постов с сообщениями о сборе денег на операцию для матери девушки, которая якобы попала в аварию и даже выложили фото паспорта.

- Друзья, в моей семье случилось большое горе. Сегодня, 09.02.2021, моя мама попала в ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Мама сейчас находится в реанимации! Ей необходимо сделать несколько операций. Состояние очень тяжелое. Сейчас не хватает около 350 тысяч рублей, - написано в одном из постов в аккаунте Анастасии.

Мисс Екатеринбург почти сразу отреагировала на случившееся и предупредила о взломе на своей странице ВКонтакте.

- Меня взломали в Instagram. Не отвечайте, это мошенники, - написала Анастасия.

Напомним, что недавно мошенники по такой же схеме пытались собрать деньги с подписчиков пилота-героя «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова.